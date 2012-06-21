Перші монети номіналом 2 гривні з’являться в обігу 27 квітня. Про це повідомив Володимир Решинський, директор Монетного двору НБУ.
Одночасно випустять нові зразки монети номіналом 1 гривня. 5- та 10-гривневі монети з’являться пізніше, у 2019 році.
Загалом в НБУ планують відкарбувати 145 мільйонів 1-гривневих та 140 мільйонів 2-гривневих монет. «Перед нами не стоїть завдання вилучити всі паперові банкноти і замінити монетами. Їх уводитимуть у міру зношування паперових банкнот», – пояснив Решинський.
Вводячи в обіг нові монети, в НБУ планують заощадити 1 млрд гривень завдяки тому, що монети можуть прослужити близько 20 років, тоді як термін придатності паперових банкнот малих номіналів становить 1-3 роки.