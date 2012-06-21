Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Згідно зі щотижневим аналітичним випуском Національного банку України, відтік депозитів населення у кінці квітня 2020 року припинився.
Як зазначається у цьому документі, кількість та обсяги вкладів протягом 23—30 квітня 2020 року зростали. Гривневі депозити населення протягом 15—30 квітня 2020 року знаходяться на максимальних рівнях.
Якщо розглядати у цифрах, то зростання гривневих депозитів 23—30 квітня відбулося на 0,3% (порівняно з третім тижнем квітня), а обсяги валютних вкладів зросли майже на 0,2% у доларовому визначенні. До того ж, як повідомляється у щотижневому огляді регулятора, темпи скорочення валютних депозитів значно сповільнилися порівняно із першим чи другим тижнями квітня 2020 року.
Втім, упродовж останнього тижня квітня ставки за терміновими гривневими депозитами населення більше всього знизилися щодо короткострокових вкладів. Натомість ставки за валютними депозитами трохи зросли.
Як повідомляв «Урядовий кур’єр», наприкінці третьої декади квітня керівництво Нацбанку України заявляло, що через відтік коштів вкладників банків після початку карантину, фінансові установи розпочали поступове зниження ставок за всіма вкладами.
У березні 2020 року гривневі вклади населення зменшилися порівняно з лютим цього року на 2,5%, а валютні — на 4%. Утім, вже у квітні 2020 року обсяги гривневих вкладів, згідно з аналітикою Нацбанку України, зросли порівняно з березнем на 1,4%.