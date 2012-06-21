Завершальною астрономічною подією липня і початку серпня 2020 року стануть чотири захоплюючих явища, які триватимуть ще кілька тижнів. «Урядовий кур’єр» дізнався про те, як саме виникає метеорний потік, і де його можна побачити сьогодні, закрема Персеїди!

Як виникає метеорний потік?

Метеорні потоки виникають внаслідок проходження рою метеорних тіл через орбіту Землі на дуже високій швидкості і по паралельних траєкторіях. По-перше, метеорні потоки відбуваються щороку в один і той же час, коли орбіта Землі перетинається з орбітою метеорного рою. По-друге, для спостерігачів із Землі, метеорний потік виглядає так, немов всі його елементи з'являються з однієї точки на небі (яка називається радіантом), що відбувається через ефект перспективи. Свою назву метеорний потік завжди отримує від сузір'я, в якому розташований його радіант.

Пісціди Аустрініди

Пісціди Аустрініди – це тьмяний метеорний потік, який розташований в сузір'ї Piscis Austrinus. Він починається 15 липня і закінчується 10 серпня, пік активності припадає на 28 липня. Комета, завдяки якій він з'явився, невідома, і, згідно з деякими дослідженнями, вона могла вже припинити своє існування. Радіант Пісціди Аустрініди знаходиться на сході від найяскравішої зірки сузір'я Piscis Austrinus, яка називається Фомальгаут. Назва самого сузір'я перекладається як «Південна Риба». Кількість метеорів цього потоку доходить до 10 елементів на годину.

Коли настане найкращий час для спостереження за цим астрономічним подією? Пісціди Аустрініди найкраще спостерігати близько 2:00 GMT (5:00 за київським часом), коли точка радіанта піднімається високо над східним горизонтом. Очікується, що цей потік досягне свого піку 28 липня 2020 року, згідно з даними Міжнародної метеорної організації (IMO).

Південні дельта-Аквариди і альфа-Капрікорніди

Дельта-Акваріди проявляють свою активність з 12 липня по 23 серпня кожного року і на піку кількість метеорів досягає 20 на годину. Небесне тіло, з якого вони утворилися, невідоме, але передбачається, що це була комета 96Р / Макхольца. Незважаючи на те, що краще за все цей метеорний потік буде видно з Південної півкулі, спостерігачі з Північної півкулі теж зможуть побачити його мигцем.

Альфа-Капрікорніди активні з 3 липня по 15 серпня, а сам потік утворився з комети 169 / NEAT. Він є досить слабким і виробляє близько 5 метеорів на годину в середньому. Але головною особливістю є його яскравість на піку активності. На відміну від дельта-Аквариди, альфа-Капрікорніди будуть однаково видно в обох півкулях.

У період з 29 по 30 липня настане максимальна активність двох метеорних потоків відразу. Їх радіантів розташовані відносно недалеко один від одного – в сузір'ях Водолія і Козерога відповідно. Завдяки цьому, можна спостерігати захоплююче астрономічне явище – за одну ніч на небі можна буде побачити до 30 метеорів на годину, що навіть більше, ніж у Лірід.

Персеїди

Крім усього іншого, липень подарує нам одне з найбільш видовищних небесних подій року – метеорний потік Персеїди. Цей потік утворюється в результаті проходження через атмосферу Землі пилових частинок, випущених кометою Свіфта-Таттла. Він активний з 17 липня по 24 серпня і його радіант розташований в сузір'ї Персея. На піку може досягати 50-75 метеорів на годину. За прогнозом IMO, пік припадатиме на 12 серпня з 16:00 до 19:00 (з київським часом)

За допомогою Star Walk 2 можна визначити радіантів потоку і знайти, з якої точки утворюються метеорні потоки. Самі ж метеори буде видно в обширній області по всьому небу. І пам'ятайте, що для кращого спостереження за метеорами, вам потрібно залишатися подалі від світла міських вогнів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»