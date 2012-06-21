Учені дослідницького центру вивчення сонячної активності заявили, що Землю накриють одразу дві потужні магнітні бурі.
За словами фахівців, перша магнітна буря досягне Землі 22 жовтня, і її сила оцінюється як явище середньої потужності.
На відміну від попередниці, 24 жовтня відбудеться більш серйозна природна подія високої потужності, від чого можуть постраждати метеозалежні жителі планети. У першу чергу, вчені повідомили про пік загострень хронічних захворювань, а також скачки тиску і пульсу.
Дослідники пояснюють, що такі явища відбувається через те, що Сонце знаходиться в різних циклах активності, а зміни сприяють виникненню спалахів на світилі та подальшим магнітним бурям, що і відбувається на планеті. На думку експертів, від магнітних бурь постраждають і пересічні громадяни, яким необхідно бути досить уважними на дорозі та при виконанні серйозних обов’язків на роботі.