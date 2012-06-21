Кожен бажаючий зможе перевірити суму нарахованої допомоги за будь-якою адресою в Україні. При цьому на сайті є тільки інформація про суму субсидії, особиста інформація прихована.
Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що в Україні відкрили сайт з публічним реєстром одержувачів субсидій, в якому відкрито показаний розмір соціальної допомоги за весь проміжок часу.
Перевагою реєстру є те, що людина може без перешкод перевірити наявність субсидій за будь-якою адресою в Україні, однак особисті дані на сайті приховані, доступна тільки інформація про суму соціальної допомоги.
На засіданні уряду реєстр одержувачів субсидій ще не представили. Хоча зробити це Андрій Рева обіцяв ще 17 липня.
Таке нововведення може допомогти зробити процес отримання субсидій більш прозорим і вести контроль виплат з бюджету держави.
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що реєстр одержувачів субсидій в Україні буде запущено. Однак, передбачалося, що перегляд буде доступний тільки Міністерству соцполітики та місцевим органам соціального захисту населення.