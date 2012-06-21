У сьогоднішному номері газети «Урядовий кур'єр» опубліковано постанову Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 114 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою уряд удосконалює порядок розрахунків щодо пільг та субсидій на оплату за енергоносії та житлово-комунальні послуги.
Ця постанова набирає чинності 6 березня 2018 року і застосовується з 1 січня 2018 року.
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Урядовим рішенням врегульовано проблемні питання, що виникли з початку реалізації нового механізму монетизації пільг і субсидій та пов’язаним з ним отриманням підприємствами тепло-, водопостачання та водовідведення, житлового господарства, ОСББ та ЖБК компенсації з державного бюджету за пільги та субсидії.
У постанові зокрема йдеться: «Громадянам, які проживають у багатоквартирних будинках, у яких створено об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельні (житлові) кооперативи, субсидія для відшкодування витрат на управління багатоквартирним будинком, на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), тепло-, водопостачання і водовідведення, вивезення побутового сміття та рідких нечистот надається шляхом перерахування коштів на поточний рахунок об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних (житлових) кооперативів, відкритий в банківській установі».
Повний текст постанови КМУ № 114 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».