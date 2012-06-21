Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Наркомафія використовує режим ізоляції у власних злочинних цілях. Наркодиллери, прикидаючись працівниками служби доставки, розвозять наркотики своїм клієнтам, застерігають у Інтерполі. До організації надходять повідомлення про арешти наркокур’єрів, які діють під прикриттям служби доставки їжі, з Великої Британії, Ірландії, Малайзії та Іспанії. І ця практика поширюватиметься у незаконній торгівлі кокаїном, марихуаною, кетаміном та екстазі, вважають в Інтерполі.
Через обмежувальні заходи й комендантську годину, запроваджені майже у всіх країнах-членах ЄС, наркоторговці були змушені залишити вулиці. Тепер дилери не чекають на своїх клієнтів у парках чи на розі вулиці, а організовують покупку через онлайн-сервери, приймають оплату через інтернет і доставляють наркотики безпосередньо за адресою. Доставка їжі —ідеальне покриття для наркоторгівлі в умовах, коли більшість ресторанів закрилися і перейшли на роботу у режимі «їжа на замовлення».
Цього місяця поліція Іспанії заарештувала семеро чоловіків, одягнених у форму служби доставки готових страв у Аліканте та Валенсії. Вони розвозили кокаїн і марихуану на велосипедах, мотоциклах та авто. Наркотики було заховано у подвійному дні терморюкзака для доставки їжі. В Ірландії поліція вилучила 8 кілограм кокаїну та два пістолети із сумки для доставки піци.
«Кур’єри можуть бути співучасниками або випадковими ланками у транспортуванні наркотиків», – кажуть в Інтерполі. За даними організації, у деяких випадках наркоторговці переодягалися у форму фірм з доставки їжі, в інших справжні працівники цих фірм «свідомо й охоче» доставляли наркотики на прохання злочинних угрупувань «заради фінансової вигоди». Проте трапляються і випадки, коли кур’єри не знають, що у їхніх сумках чи машинах ховають наркотики. Так у малайзійському місті Куала-Лумпур працівник служби з доставки звернувся до поліції з проханням перевірити його сумку. У нього виникли підозри після того, як в одному з ресторанів йому вручили пакет, у якому, згідно з чеком, мав бути один індійський плаский хлібець, але пакет виявився надто важким. Після перевірки поліція виявила у ньому згорток з наркотиками.
З огляду на ці факти Інтерпол надіслав так зване фіолетове застереження своїм 194 країнам-членам, у якому попередив їх про проблему та пообіцяв найближчим часом надати необхідну інформацію про боротьбу з цим явищем. «Оскільки злочинці продовжують пристосовувати свою діяльність до обставин, у яких опинився світ через поширення епідемії COVID-19, фіолетові застереження Інтерполу — важливий інструмент для того, щоб поліція у всьому світі дізнавалася про успіхи одне одного у боротьбі з новими формами злочинності», — заявив виконавчий директор Інтерполу Стівен Кавана.