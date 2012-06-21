Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
З дозволу суду співробітники Новобузького відділу поліції Миколаївської області провели обшук за місцем проживання місцевого жителя. У ході обшуку поліцейські виявили у 44-річного власника помешкання наркотичні засоби.
Більше півтора кілограма канабісу чоловік ховав у ящику в майстерні, а ще 140 грамів запакував у пакет від кави. Зі слів хазяїна будинку, наркотики він не вживає, а зберігає їх для підкормки бджіл. Мовляв, таким чином мед стає більш смачним. Правоохоронці вилучили канабіс та направили його на експертизу. Чоловіку інкримінується ч. 1 ст. 309 КК України та загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років.