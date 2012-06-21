Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У прифронтовій Мар’їнці на Донеччині місцева влада допомогла потерпілій від обстрілу родині, яка позбулася свого будинку, із тимчасовим житлом. Поряд із цим волонтери гуманітарної місії «Проліска» зголосилися відшукати і придбати їм нове помешкання, а медикаментами продовжують допомагати представники міжнародного Комітету Червоного Хреста.
Згадані потерпілі мешканці Мар’їнки досі перебувають у травматологічному відділення лікарні Курахового, де із різноманітними пораненнями опинилися всі члени родини: дідусь, мама, батько та малолітні донька і внучка.
Представники проросійських незаконних збройних формувань вранці 14 червня обстріляли із важкої зброї житловий сектор міста, внаслідок якого руйнувань зазнали три приватні будинки на вулиці Шевченка. А одне з помешкань після прямого попадання снаряду було зруйновано вщент і відновленню не підлягає.
«Потерпілі тепер категорично не хочуть повертатися до Мар’їнки і цих людей можна зрозуміти, оскільки в їх будинок снаряди потрапляли п’ять разів!.. Рятувальники продовжують розбирали завали, намагаючись врятувати хоч частину майна цієї сім’ї. Дякувати Богу, що всі вони залишилися живими, хоча дивлячись на розтрощений дім, починаєш розуміти – люди народилися в сорочці», – коментує ситуацію голова військово-цивільної адміністрації Мар’їнки Володимир Мороз.