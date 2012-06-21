Американське Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) не змогло відновити зв'язок з марсоходом Opportunity, який не виходив на зв'язок з середини 2018 року. У космічному відомстві повідомили, що місія Opportunity офіційно завершена.
Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США (NASA) повідомило про припинення пошуків марсохода Opportunity. З червня минулого року зв'язок з апаратом був втрачений. Останню спробу щодо відновлення зв’язку було зроблено у вівторок 12 лютого. Але марсохід не відгукнувся.
Opportunity знаходився на Марсі з січня 2004 року. Під час висадки апарату на поверхню Червоної планети очікувалося, що він збиратиме інформацію і посилати на Землю сигнал майже 90 марсіанських днів. Такий тривалий термін роботи став для дослідників справжнім подарунком.
Марсохід працював на сонячних батареях, поверхня яких очищалася від пилу природним вітром. Але після потужної пилової бурі 2018 року, за словами фахівців NASA «планета занурилася в темну нескінченну ніч», світло на батареї не надходило і апарат занурився в сплячий режим.
«Протягом більш ніж десяти років Opportunity був іконою в галузі дослідження планет, розповідаючи нам про давнє минуле Марса, як про важливу, потенційно придатну для життя планету», – наводить слова Томаса Зурбухена сайт NASA.
Менеджер проекту Джон Каллас зазначив, що в NASA «доклали всі розумних інженерні зусилля, щоб спробувати відновити Opportunity і визначили, що ймовірність отримання сигналу занадто низька, щоб продовжувати зусилля».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»