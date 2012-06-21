Космічне агентство NASA опублікувало знімок, на якому видно дві галактики, що зіштовхуються. Рідкісне явище зміг зафіксувати телескоп «Хаббл».
Вчені пояснили, що на фото зображена NGC 6052 – група з двох взаємодіючих галактик PGC 57039 і PGC 200329 у сузір'ї Геркулес.
Галактики розташовані на відстані майже 230 мільйонів світлових років. Вперше їх виявив астроном Вільям Гершель в 1784 році. Вчений зарахував їх до класу галактик неправильної форми.
Однак тепер ми знаємо, що NGC 6052 насправді складається з двох галактик, які знаходяться в процесі зіткнення, – пояснили вчені.
Згідно з отриманими даними, кілька мільйонів років тому гравітація втягнула обидві галактики в хаотичний стан, який ми спостерігаємо зараз. Через це зірки з обох галактик рухаються новими траєкторіями, які сформувалися через гравітаційний ефект.
Фахівці NASA розповіли, що зіткнення між самими зірками відбуваються вкрай рідко, так як вони дуже малі по відношенню до відстані між ними. Передбачається, що ще через кілька років галактики повністю зіллються і утворять єдину стабільну галактику.
Наприклад, наша галактика Чумацький Шлях в майбутньому теж зіткнеться з найближчим галактичним сусідом – галактикою Андромеда. Але це станеться через 4 мільярди років.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»