Американський космічний зонд Messenger, який провів чотири роки на орбіті навколо Меркурія і понад десятиліття в космосі, 30 квітня 2015 року наділав на Землю останній кадр поверхні першої від Сонця планети і врізався в її кам'янистий ґрунт.
Космічний апарат масою 513 кілограм, який мав у діаметрі всього 3 метри, врізався в поверхню планети зі швидкістю 14 000 кілометрів на годину, в результаті чого на Меркурії утворився новий овальний кратер розміром з тенісний корт.
У результаті зіткнення з поверхнею планети Messenger був повністю зруйновний.
Саме завдяки Messenger астрономи дізналися, що в кратерах на полюсах Меркурія є лід, а також про те, що магнітне поле цієї планети орієнтоване не на центр планети, а відхиляється на 10% від осі її обертання.
Протягом чотирьох років Messenger облетів Меркурій 4104 рази по еліптичній орбіті, наближаючись до планети на відстань до 96 кілометрів.
Через рік NASA представило детальну карту планети, складену із знімків у високій роздільній здатності. Для того, щоб створити фізичну карту поверхні Меркурія, об'єднали понад 100 тисяч знімків. Найвища точка Меркурія — гора висотою 4,48 км, а найглибше місце — 5,38 км від поверхні.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»