Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору NASA опублікувало знімок поверхні Марса, що відобразив осадові породи, з висоти вони нагадують зображення міфічного китайського дракона.
Знімок опублікований на сайті Університету Арізони, співробітники якого аналізують дані, отримані за допомогою інструменту High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE). Це високочутлива камера, яка встановлена на борту космічного апарату Mars Reconnaissance Orbiter.
Знімок охоплює частину дна і стін південно-західної частини каньйона Мелас Часмі (Melas Chasma). Він розташований в долині Марінер, протяжність якої становить приблизно чверть екватора Червоної планети. Примітно, що знімок був зроблений ще 4 липня 2007 року. Але тільки зараз дослідники дісталися до його вивчення і помітили схожість каньйону з «китайським драконом».
Вся справа в грі світла, яку дозволила зафіксувати високо роздільна здатність зображення HiRISE. Це камера зуміла зберегти незвичайний осад, що складається зі світлих блоків на тлі більш темної навколишньої поверхні.
Товщина цих блоків становить кілька метрів, але в поперечнику їх розміри варіюються від 100 до 500 метрів. Більшість таких блоків виглядають закругленими. Але зустрічаються серед них і структури з гострими краями, а також вкрай витягнуті об'єкти.
Вчені вважають, що вони були створені в результаті тривалої ерозії. Породи між ними з плином часу поступово видуваються вітрами. До речі, каньйон Мелас Часмі, ймовірно, в давнину був дном висохлого нині озера.
Подібні химерні фігури раніше вже не раз знаходили на знімках марсіанської поверхні. Вони утворюються за рахунок ерозії і відбивної здатності осадових порід.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»