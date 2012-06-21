На сайті Національного управління з повітроплавання і дослідженню космічного простору (NASA) у відкритому доступі лежать сотні тисяч високоякісних фотографій, які ознайомлюють людство з історією освоєння космосу.
Тисячі фотографій з архіву NASA об'єднали в таймлапс-відео, що показують Землю з борту Міжнародної космічної станції (МКС). Чотирихвилинний ролик отримав назву ISS Symphony – «Симфонія МКС».
Також помилуйтеся на зроблені з космосу знімки Сонця і подивіться космічне відео, створене німецьким астронавтом.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»