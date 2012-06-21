Американське космічне агентство показало, як виглядають з орбіти всі пожежі, які зараз вирують на нашій планеті. Знімки отримані з супутників дистанційного зондування Землі і згруповані на спеціальному сервісі NASA EOSDIS Worldview, який дозволяє побачити що коїться внизу. Внизу все горить.
Сильніше за всіх палають Африка і Мадагаскар. Але пожежі там викликані штучно: місцеве населення випалює суху рослинність, що заважає землеробству. Катаклізми в більшості інших місць природного походження. Горять ліси. Особливо в США - на західному узбережжі.
Як запевняють фахівці, пожежі почастішали. Більш того з кожним роком зростає небезпека глобального загоряння. Виною цьому зниження вологості повітря, посилення вітрів і підвищення температури. Нині поєднання цих факторів є чи не найнесприятливішим за кілька десятиліть. Звідси і кошмарний вид з орбіти на палаючу Землю.
ДО РЕЧІ
Інтернет-сервіс EOSDIS Worldview рясніє цікавими знімками Землі з космосу. Треба лише навчитися його грамотно експлуатувати. Корисні поради дають знавці. Наприклад, тут.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»