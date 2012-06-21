NASA опублікувало фотографію планетарної туманності NGC 3918, що має форму величезного «ока».
На кадрі, зробленому за допомогою однієї з камер телескопа «Хаббл», видно блискучу хмару барвистого газу в сузір'ї Центавра, яке знаходиться приблизно в 4900 світлових роках від Землі повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
Як відзначають вчені, відмінною рисою NGC 3918 є «очна» форма з яскравою центральною зіркою і більш прозорою зовнішньою оболонкою. Таке явище виникає завдяки тому, що потужні струмені газу відокремлюються від зірки зі швидкістю близько 350 000 кілометрів на годину.
За стандартами астрономічних явищ планетарні туманності, такі як NGC 3918, дуже недовговічні і мають тривалість життя всього кілька десятків тисяч років.
ДОВІДКА «УК»
Планетарна туманність – астрономічний об'єкт, що складається з іонізованої газової оболонки і центральної зірки, білого карлика. Туманності утворюються при скиданні зовнішніх оболонок червоних гігантів і надгігантів на завершальній стадії їх еволюції.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»