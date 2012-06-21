NASA опублікувало фотографії гігантського айсберга, що відколовся від шельфового льодовика в Антарктиді в липні цього року.
У липні від шельфового льодовика «Ларсен С» відколовся один з найбільших коли-небудь зареєстрованих айсбергів, що отримав назву «А-68». Масив льоду площею 6 000 квадратних кілометрів становив приблизно 10 відсотків всього шельфового льодовика. Товщина айсберга становить приблизно 200 метрів, а вага — близько 1 трлн тонн. В рамках щорічної місії NASA (Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору) IceBridge фахівці вперше крупним планом зняли новий гігантський айсберг — і фото заворожують.
Місія IceBridge щороку досліджує льодовикові покриви Арктики і Антарктики. Завдяки їй ми краще розуміємо, як взаємодіють лід і океан, а також відстежуємо рух і товщину різних шельфових льодовиків.
Шельфовий льодовик Ларсена складався з трьох льодовиків — «Ларсен А», «Ларсен В» і «Ларсен С». У липні розколовся і «Ларсен С», останній з них.