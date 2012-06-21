Фахівці NASA допоможуть у розробці спеціалізованого програмного забезпечення для управління рухом літаючих таксі і в складанні карт оптимальних маршрутів.
Космічне агентство США підписало угоду з Uber, щоб допомогти розробити систему повітряного управління для проекту літаючого автомобіля. Випробування нової моделі пересування мегаполісом розпочнуться вже в 2020 році, пише "Новое время" з посиланням на Space.com.
«UberAir кожен день буде виконувати набагато більше польотів над містами, ніж будь-коли раніше. Для того, щоб робити це безпечно і ефективно, будуть потрібні основоположні зміни в технології управління в повітряному просторі», – заявив директор Uber по продуктам Джефф Холден.
У своєму виступі Холден також заявив, що компанія додала Лос-Анджелес до списку міст, де літаючі таксі пройдуть тестування у 2020 році. Також у цьому списку знаходяться Даллас-Форт-Уерт і Дубай.