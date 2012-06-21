Як повідомила інженер Кеті Людерс (Kathy Lueders), яка очолює в NASA програму пілотованих космічних польотів, агентство приступило до «водних процедур» в рамках тестування місячного корабля «Оріон» (Orion) у польовому центрі в Хемптоні (штат Вірджинія).

Інженери приступили до серії з чотирьох випробувань на падіння капсули в воду за допомогою тестової версії майбутнього космічного корабля «Оріон». Результати випробувань допоможуть вченим краще зрозуміти, що «Оріон» і його команда можуть відчувати при посадці в Тихому океані після повернення з польотів в рамках місій «Артеміда» до Місяця і назад.

Випробування, проводять в особливому басейні для дослідження посадки. Тут змоделюють кілька сценаріїв, максимально наближених до реальних умов. Вони дозволять зібрати потрібні дані для комп'ютерного моделювання. У той час як NASA проводить серію випробувань в басейні, наразі використовується нова конфігурація модуля екіпажу, яка представляє остаточну конструкцію космічного корабля.

Дані випробувань на зіткнення з водою є частиною офіційної програми кваліфікаційних перевірок для виконання структурного проєктування і перевірки вимог перед «Артемідою-2» – першої пілотованої місією NASA в рамках місячної програми «Артеміда». Спочатку в цьому році NASA збирається запустити надважку ракету SLS з кораблем «Оріон» в безпілотному режимі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

