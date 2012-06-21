Щоб імітувати невдачу, під час тесту розкрилися лише два з трьох парашутів, з'єднаних з макетом космічного корабля.
Репрезентативна капсула, яку використали під час тесту, була досить схожою на Оріон Multi-Purpose Crew Vehicle (Оріон MPCV). Її вага та ширина відповідали оригінальній капсулі, але висота спуску була зменшена, щоб переконатися, що вона впишеться в транспортний літак ВПС США C-17.
Цей тест, який був п'ятим у серії з восьми запланових маневрів, його провели після двох невдалих спроб 15 грудня 2017 року. NASA має намір завершити три останні випробування протягом наступного року, перш ніж перейти до випробувань системи Abortion Launch (LAS) у квітні 2019 року.