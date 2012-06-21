Вчені під керівництвом NASA виявили таємничу планету WASP-18b, яка настільки незвичайна, що спотворює усі знання астрономів, якими вони володіли до цього часу про інші світи.
Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
«WASP-18b суперечить усім астрономічним знанням», – розповідає Кайл Шеппард з Центру космічних польотів Годдарда NASA, провідного автора статті, опублікованої в «Astrophysical Journal Letters». «Ми не знаємо будь-якої іншої позасвітої планети, де окис вуглецю так агресивно панує над вершиною атмосфери.
Маючи верхню атмосферу, заповнену монооксидом вуглецю, по суті, є нечуваним у дослідженні Всесвіту».
WASP-18b, що знаходиться приблизно на відстані 325 світлових років від Землі, у 10 разів масивніша за Юпітер, і оточена задушливою атмосферою окису вуглецю, де повністю відсутня вода, а надзвичайно високі температури, роблять цю планету загадкою для вчених.
Це відкриття звело нанівець знання вчених про те, як навколо планет утворюються атмосфери.
«Це рідкісне поєднання факторів відкриває нове вікно в нашому розумінні фізичних та хімічних процесів в екзопланетних атмосферах», – заявила Нікка Мадгудхан з Кембриджського університету.
WASP-18b належить до класу планет, що називається «гарячими Юпітерами» – газоподібними гігантами, які мають орбіту в безпосередній близькості від зірки-матері і, як наслідок, нагріваються до екстремальних температур.
Висновки, які випливають із нового аналізу спостережень космічних телескопів Хаббла та Спітцера, також дозволяють припустити, що атмосфера WASP-18b може містити в 300 разів більше металів, елементів важчих за водень та гелій, ніж в інших гарячих Юпітерів.
WASP-18b та інші інтригуючі екзопланети стануть центром подальшого вивчення після того, як в 2019 році запустять найсучасніший Джеймс Вебб телескоп.
«Очікуваний запуск космічного телескопа Джеймса Вебба та інших майбутніх космічних обсерваторій дасть нам змогу володіти більш потужнішими інструментами у досконалому вивченні дивовижного масиву екзопланет у Всесвіті», – сказав Аві Манделл, екзопланетний вчений Годдара та другий автор статті.
ДОВІДКА «УК»
WASP-18b — екзопланета зірки WASP-18. Це один із наймасивніших гарячих Юпітерів, відомих науці, а також один із найближчих об'єктів, який обертається навколо зірки-матері.
За оцінками вчених, планета WASP-18b проживе майже мільйон років, перш ніж її зруйнує материнська зірка.