NASА виявила ще одну нову планету, схожу на Землю, в зоряній системі на відстані всього 73 світлових років від нас разом з двома міні-Нептунами.

Три нові планети виявив супутник NASA Transiting Exoplanet Survey в зоряній системі всього в 73 світлових роках від Землі, в тому числі дві планети, які можуть бути «відсутніми ланками» в планетарній формації.

Обертаючись навколо старої зірки малого карлика, відомої як TOI-270, тріо зірок – одна з найменших і найближчих екзопланет, виявлених вченими на сьогоднішній день.

Зірка отримала назву TOI-270, а її планети TOI-270b (скеляста планета), TOI-270c і TOI-270d.

При цьому жодна з трьох планет, ймовірно, не буде придатною для життя. TOI-270b, кам’яниста планета, приблизно в 1,25 рази більша за Землю, знаходиться найближче до зірки, здійснюючи повний оберт навколо зірки кожні 3,4 дні. Хоча зірка набагато холодніша за Сонце, вона все одно занадто близько до планети, рідка вода на її поверхні не може існувати.

Дві інші планети, швидше за все, мають занадто густу атмосферу, щоб в її верхніх шарах могло зародитися життя, а температури на другому світилі, TOI-270c, теж дуже висока - вони перевищують 150 градусів Цельсія.

Також ймовірно, що всі три планети мають приливне блокування, тобто одна і та ж сторона завжди повернена до зірки, що не створює ідеальних умов для життя.

Система має скелясту так звану супер-Землю, яка трохи більша за нашу планету, а також дві газоподібні планети, які менші за Нептун, але в вдвічі більші за Землю.

У нашій сонячній системі немає таких планет, які мають середні розміри між Землею і Нептуном, тому ці «відсутні ланки» можуть розгадати таэмницю формування планет.

Навколо Сонця обертаються такі кам'янисті планети як Земля, Марс, Меркурій і Венера та гігантські газоподібні планети такі як Юпітер, Нептун, Сатурн і Уран – але немає нічого проміжного, що знаходиться між цими двома типами.

«Незабаром TOI-270 дозволить нам вивчити цю «відсутню ланку» між кам'янистими планетами, схожими на Землю, і міні-Нептуном, де переважають гази, тому що ці всі типи сформовані в одній системі», – сказав астрофізик Максиміліан Гюнтер з Массачусетського технологічного інституту.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»