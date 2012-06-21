«Повітряні захисники» - історія екіпажу транспортного військового літака AН-26, який був збитий 14 липня 2014 року над Луганськом
Український документальний фільм «Повітряні захисники» зайняв перше місце на VIII Варшавському фестивалі авіаційних фільмів FlyFilmFestival.
Про це повідомив у Фейсбуці генеральний директор компанії Nextfilm Дмитро Штаде.
«Перше місце серед документальних фільмів зайняв фільм «Повітряні захисники» на VIII Міжнародному фестивалі авіаційних фільмів FlyFilmFestival»,- написав Штаде.
За його словами, у конкурсній програмі фестивалю, який тривав з 26 по 28 жовтня, були обидві частини фільму.
У центрі кінооповіді документального фільму «Повітряні захисники» - історія екіпажу транспортного військового літака AН-26, який був збитий 14 липня 2014 року над Луганськом.
Фільм «Повітряні захисники» вже демонструвався у Варшаві у квітні цього року. Крім того, показ фільмів відбувся у кількох європейських країнах, зокрема Франції, Німеччині та Австрії.
«Повітряні захисники» режисерів Дмитра Пономарьова та Руслана Панасюка також висувався в цьому році на здобуття премії Івана Франка в галузі інформаційної діяльності.