Заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний взяв участь у заході «Протимінна діяльність: глобальна адженда» в межах 20-го Форуму GLOBSEC, який відбувається у Празі. Під час дискусії він поділився тим, який досвід України може бути корисним для інших країн, що постраждали від мін та інших залишків війни. Учасники також обговорили бачення глобальної координації в протимінній діяльності та як ефективніше залучати кошти в сектор на тлі скорочення ресурсів.

«В Україні протимінна діяльність — це не лише демінер із металодетектором. Виклик, з яким ми зіткнулися, змусив розглядати проблему забруднених земель більш комплексно. Ми використовуємо ШІ для побудови системи пріоритезації та аналізу супутникових знімків, за допомогою БпЛА проводимо не лише візуальне обстеження, але знаходимо міни та ВНП у траві і під землею. Оновлюємо стандарти, щоб вони відповідали тим потребам, які зараз є. Адже від цього залежить, чи житимуть люди на безпечній землі. Ми готові ділитися своїм досвідом з міжнародною спільнотою і спільно шукати рішення», — сказав Ігор Безкаравайний під час заходу.

У межах GLOBSEC Ігор Безкаравайний зустрівся із віцепрезиденткою Парламентської асамблеї ОБСЄ та Спеціальною представницею з питань боротьби з корупцією Ірен Хараламбідес. Сторони обговорили питання гуманітарного розмінування, відновлення та відбудови України після російської агресії, співпрацю в антикорупційній політиці та міжнародну підтримку.

«Парламентська асамблея ОБСЄ на боці України. Ми твердо налаштовані підтримувати ваш суверенітет і територіальну цілісність, а також сприяти відновленню і майбутньому України через парламентську дипломатію і практичну взаємодію», — сказала Ірен Хараламбідес.

Віцепрезидент ПА ОБСЕ наголосила на важливості антикорупційних зусиль у контексті відбудови, повідомляє Мінекономіки.