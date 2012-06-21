Днями оголошено рішення журі з визначення лауреатів Всеукраїнської літературної премії імені Володимира Сосюри, яку присуджують Національна спілка письменників та редакція газети «Літературна Україна» за кращу поетичну публікацію на сторінках цього видання. За 2019 рік премію отримав власний кореспондент «Урядового кур’єра» в Сумській області заслужений журналіст Олександр Вертіль. А вручення нагороди відбулося під час недавнього засідання правління НСПУ.
Олександр в колективі редакції понад десять років, його публікації на різноманітні теми добре відомі читачам «УК». Водночас він успішно працює і на літературній ниві: автор багатьох поетичних книжок, відзначених свого часу престижними преміями, з яких дві — імені Дмитра Нитченка та імені Пантелеймона Куліша — міжнародні.
Вітаємо Олександра Вертіля із творчою перемогою й зичимо нових тем, публікацій, вражень, читачів та чергових успіхів.