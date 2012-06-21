Минулого тижня в Японії підбили підсумки ІІ туру 30-ї Міжнародної учнівської олімпіади з інформатики. Команду українських школярів представляли четверо: Софія Мельник, Данило Смельський і Назарій Деньга з Кременчука та Адальберт Макарович з Ужгорода.
Четвірка наших виступила більш ніж успішно: Данило Смельський здобув золоту медаль, Назарій Деньга та Софія Мельник — срібні, а Адальберт Макарович — бронзову.
Вітання з переможними виступами нині отримують і педагоги, які готували учасників збірної команди України: кременчуківець Валентин Мельник і ужгородець Олександр Міца. Медалі високої проби українська учнівська молодь на міжнародній арені з IT-технологій демонструє з такою регулярністю, що вони вже й не дивина. Однак за цим стоїть напружена робота викладачів-педагогів, які не шкодують часу і зусиль для гідних виступів наших за межами країни. Саме тому кількома словами розповімо про наставників.
Валентин Мельник — учитель інформатики Кременчуцького педагогічного коледжу ім. А. С. Макаренка, а раніше працював учителем у ліцеї інформаційних технологій в Олександрії. Вихованці Валентина Івановича вибороли понад півтора десятка медалей на міжнародних олімпіадах з інформатики; йому присвоєно почесне звання «Заслужений вчитель України»; нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ та ІІ ступенів, у 2008 році став лауреатом щорічної Премії Верховної Ради України.
Олександр Міца — завідувач кафедри інформаційних управляючих систем і технологій Ужгородського національного університету, кандидат технічних наук, доцент. Він готував до змагань срібних призерів чемпіонату Південно-Східної Європи з інформатики у 2016 та 2017 роках, переможців Кубка України 2017-го та учасників команди, що представляла Україну у фіналі світової студентської першості з програмування у США.
Загалом у міжнародній олімпіаді з інформатики беруть участь майже 350 школярів із 87 країн. Під час основного етапу змагань їм пропонують розв’язати та запрограмувати алгоритмічні завдання. Важливо, що кожен працює індивідуально.
Команду від України традиційно визначили за підсумками навчально-тренувальних зборів. У них брали участь школярі, що продемонстрували високі результати на всеукраїнській олімпіаді з інформатики, повідомляє прес-служба МОН.