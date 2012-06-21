У межах Франкфуртського книжкового ярмарку-2017 представлено національний стенд України, у відкритті якого взяли участь віце-прем’єр-міністр Павло Розенко й міністр культури Євген Нищук.
В експозиції представлено здобутки 17 українських видавництв, зокрема, крім сучасної української літератури і світових класиків, народжених на території сучасної України, видання про візуальну культуру, повідомляє прес-служба Міністерства культури. Серед них книжки видавництв «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», «Старого Лева», фонду ArtHuss, «Родовід», «Фоліо», «Смолоскип», «Книжковий клуб «Сімейне дозвілля», «Либідь», «Кальварія», Агенції культурного розвитку тощо. Дизайн національного стенду натхнений українським мистецтвом модернізму.
Павло Розенко зазначив, що інтерес читачів до українськомовної книжки останніми роками стрімко зростає: «Тому з’являється значно більше якісних українських перекладів і художніх творів українських авторів».