Студентка з Маріуполя Валерія Зубочек презентуватиме Україну в другому турі Всесвітньої олімпіади з новогрецької мови, що відбудеться влітку в Греції. Як повідомили у Маріупольській міській раді, таке право вона виборола в першому турі престижного конкурсу, що відбувся у січні одночасно в 12 країнах. Один з етапів проходив на базі Маріупольського державного університету, а участь у ньому взяли знавці новогрецької мови з приморського міста, а також із Києва та Одеси. Про перемогу Вікторії стало відомо з повідомлення із Салонікського університету імені Арістотеля, де журі підбило підсумки першого туру.
До речі, це не перший успіх маріупольської студентки, яка навчається в магістратурі МДУ за спеціальністю «Переклад»: торік вона посіла перше місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з новогрецької мови і літератури.
Організатори Всесвітньої олімпіади з новогрецької мови — Центр грецької культури та Міністерство освіти, науки і релігії Грецької Республіки, а вперше її провели 2016-го, що був проголошений Роком Арістотеля. Другий тур цьогорічної олімпіади відбудеться в Салоніках на базі місцевого університету, а на переможця очікує стипендія на навчання в магістратурі у цьому престижному навчальному закладі.