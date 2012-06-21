Генетики за допомогою аналізу ДНК виявили нащадків жителів доісторичної країни Ханаану, населення якого, згідно з Біблією, вважалося знищеним.
Виявилося, що нащадки ханаанців живуть на території сучасного Лівану. Генетичний аналіз людських останків, ідентифікованих як ханаанці, показав, що стародавнє населення не було повністю знищено. Таким чином, з'явилися нові дані про стародавню історію народів Близького Сходу.
Вчені вважають, що ханаанці поєднували в собі гени місцевих фермерів, які жили на Близькому Сході з часів неоліту, і мігрантів зі сходу, які прибули в регіон приблизно п'ять тисяч років тому.
Сучасні ліванці є прямими нащадками ханаанців. Втім, з генетичної точки зору вони не є «чистими» ханаанцями, так як приблизно три тисячі років тому вони змішалися з іншими народами.
Нове відкриття дозволить виявити інші сліди цього маловивченого біблійного народу, і розкрити поки невідомі деталі з їх історії.