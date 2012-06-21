Понад сотня учнів взяла участь в обласній краєзнавчій конференції «Луганщина — мій рідний край». Працювали за напрямами трьох секцій. Зокрема «Захисники Вітчизни — учасники антитерористичної операції в Луганській та Донецькій областях, волонтери».
«Вразила робота Валерії Куліш зі Старобільська. Дівчина розповідала про батька, який загинув, захищаючи Україну в добровольчому батальйоні «Айдар», і навіть написала вірш «Розмова з батьком». Із Бутівки, села, де народився Іван Куліш, приїхав хлопець Євген Колесніков, який теж розповідав про нього. Тобто дві роботи на одну тему — це завжди цікаво», — ділиться враженнями член журі підполковник, офіцер групи цивільно-військового співробітництва оперативно-тактичного угруповання «Північ» Сергій Яровенко.
За його словами, два десятки юних дослідників військової історії Луганщини працювали саме в цій секції. І кожне дослідження, кожен виступ був своєрідним, розкривав чиюсь долю, показував на прикладах героїзм звичайних учасників неоголошеної війни — і військових, і волонтерів. Журі відзначило високий рівень виступів учасників конференції та побажало успіхів у подальших дослідженнях.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»