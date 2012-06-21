Протягом 11 днів на 40 хлопців і дівчат — учасників патріотичного заходу «Нащадки козацької слави» чекає насичена програма. У неї входять ранкова руханка, цікаві дискусії, практичні заняття з фізичної підготовки (орієнтування на місцевості, штурмовий альпінізм, стрілецька підготовка тощо). Організатори передбачили зустрічі з представниками ДСНС, Національної поліції, Національної гвардії, Збройних сил України, медиками, волонтерами, психологами.
«Такі важливі проекти дуже популярні серед молоді. Вони вчать її не тільки любити й цінувати свою країну, а надихають, дають змогу розкритись і виявити лідерські якості», — зазначає в.о. начальника Луганського обласного молодіжного центру Оксана Варава. За її словами, захід проходить у межах обласного конкурсу проектів, який щорічно організує обласний молодіжний центр. Серед тих, хто проводить вишкіл, громадська організація «Дитяче громадське об’єднання «Ніхто крім нас». Цього року це вже другий обласний вишкіл національно-патріотичного спрямування.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»