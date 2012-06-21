Уперше за всю історію України у 2017 році відбулося зо три десятки прем’єр українських фільмів, з яких дві третини знято повністю за державної підтримки. Про це на Всеукраїнській нараді працівників культури заявив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко. «Кіборги», «Червоний», «Сторожова застава», «Межа» скасували шаблони сприйняття українського кіно, засвідчивши, що українські фільми можуть на рівних конкурувати з найкращими американськими і європейськими стрічками. Навіть наші прокатники не були повністю готові до такого успіху цих фільмів, і їм довелося підлаштовуватися вже в процесі», — цитує слова урядовця його прес-служба.
КУЛЬТУРА