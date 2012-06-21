Аналізуючи поведінку майже 400 сонцеподібних зірок Чумацького Шляху, астрономи прийшли до висновку, що наше Сонце має меншу магнітну активність і демонструє вкрай низький рівень коливання яскравості у порівнянні з його аналогами.

Ступінь зміни сонячної активності може бути реконструйований за певний період часу з використанням різних методів. Наприклад, з 1610 року збереглися достовірні записи про плями, які вкривали нашу зірку, а концентрація радіоактивних ізотопів вуглецю і берилію в кільцях дерев дозволяють зробити висновки про рівень сонячної активності за останні 9 тисяч років.

Однак у порівнянні з усією тривалістю життя Сонця 9 тисяч років — це лише мить, кажуть вчені.

Оскільки неможливо безпосередньо визначити, наскільки активним було Сонце у давні часи і оцінити ступінь його нинішньої «люті», вченим довелося звернутися за допомогою до схожих на наше світило зірок, щоб з'ясувати, «нормальну» його поведінку в порівнянні з аналогами.

Для цього дослідники відібрали зірки-кандидати, які за своїми властивостями нагадують Сонце. Крім температури поверхні, віку і вмісту більш важких елементів, ніж водень і гелій, астрономи в першу чергу розглядали періоди обертання зірок.

«Швидкість, з якою зірка обертається навколо своєї осі, є критично важливим параметром. Обертання сприяє створенню її магнітного поля, а воно, у свою чергу, є рушійною силою, відповідальною за все коливання активності, в ході якого випускається енергетичне випромінювання», — розповідає Тімо Рейнхольд з Інституту досліджень Сонячної системи імені Макса Планка (Німеччина), провідний автор дослідження, представленого в журналі Science.





Каталог, що містить періоди обертання тисяч зірок, з'явився тільки в останні кілька років. Він заснований на даних вимірів космічного телескопа NASA «Kepler», який з 2009 по 2013 рік у цілому відстежив зміни яскравості у приблизно 150 тисяч зірок головної послідовності, тобто тих, що знаходяться на екваторі життєвого шляху. Астрономи вивчили цей величезний набір і вибрали з нього об'єкти, які вчиняють один оберт навколо своєї осі за 20-30 земних днів (Сонце на один оберт витрачає майже 24,5 земного дня). У підсумку залишилося 369 зірок, які нагадують Сонце і за іншим фундаментальним властивостям.

«Точний аналіз зміни яскравості цих зірок показав чітку картину: у той час як між активною і неактивною фазами сонячне випромінювання коливалося в середньому всього на 0,07 відсотка, його аналоги демонстрували набагато більші коливання, вони були у п'ять разів сильнішими. Ми були дуже здивовані тим, що більшість схожих на Сонце зірок набагато активніше за нього», — зазначили автори дослідження.

Однак неможливо визначити період обертання всіх сонцеподібних зірок, які спостерігаються телескопом «Kepler», тому астрономи також вивчили більше 2,5 тисячі світил, у яких цей параметр невідомий. Дивно, але їх яскравість коливалася набагато менше, ніж у першої групи.

«Ці результати припускають дві інтерпретації. Можливо, є ще якась поки не виявлена фундаментальна відмінність між зірками з відомими і невідомими періодами обертання. Однак також можливо, що зірки з відомими і подібними до Сонця періодами обертання показують нам коливання активності, на що наше світило здатне. А це означає, що наша зірка була надзвичайно спокійна протягом останніх 9 тисяч років, а в минулому Сонце пережило періоди з набагато більшими коливаннями», — зауважили автори дослідження.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»