Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
АТ «Укрзалізниця» розпочало відбір виробників електровозів для оновлення вітчизняного електровозного парку, повідомляє пресслужба Мінінфраструктури. За замовчуванням визнається, що такими виробниками мають бути лише іноземні підприємства, хоча співпраця з українськими підприємствами не виключається.
Адже важливою умовою до майбутнього виробника — переможця конкурсного відбору має стати рівень локалізації: не менше 25 — 30% виробництва має бути на українських підприємствах для створення робочих місць. На цьому наголосив Міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Він також зауважив на нагальній необхідності оновлення рухомого складу «Укрзалізниці». Додамо: ця проблема наразі стоїть настільки гостро, що великі українські виробники, які постійно відправляють залізницею великі обсяги продукції, постійно вимагають права купляти власні локомотиви і не залежати від офіційного перевізника.
Зараз процедура відбору виробників перебуває на початковому етапі формування так званого «короткого списку» кандидатів. Обов’язкові вимоги та інша інформація, важлива для претендентів на участь у відборі, міститься на сайті Мінінфраструктури.
Докладніше знайомтесятут.
Підтвердити своє бажання брати участь у відборі кандидати мають до 25 травня. Ті, кого включено до списку, отримають більш конкретні запити та критерії оцінки.
Це все добре, але резонне питання, яке постає одразу: що в Україні нема кому розробити і виготовляти власні тепловози зі стовідсотковою локалізацією? Так, зараз, на жаль, немає.
Підприємство «Луганськтепловоз» нині перебуває на окупованій території і розграбоване проросійськими бойовиками, Запорізький електровозоремонтний та Львівський локомотиворемонтний годяться хіба що на те, аби складати електровози з готових частин. Що сталося на Дніпровському електровозобудівному заводі — не вельми зрозуміло, але судячи з того, що нині постало питання про його відновлення (!) — явно нічого доброго. В усякому разі, виробництво вже розробленого там вітчизняного електровоза ДС-4 так і не розпочалося.
Шкода, що, хоча потреба в електровозах у незалежній Україні відчувалася рік від року дедалі сильніше, але для створення повноцінного будівництва локомотивів не було зроблено нічого.