Представницька українська делегація взяла участь у Х Глобальному форумі з продовольства і сільського господарства у Берліні. Як повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України, до складу делегації увійшли: перший заступник міністра агрополітики Максим Мартинюк, заступник з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева, керівники департаментів міністерства, Держпродспоживслужби та Держлісагентства, представники Посольства України у Німеччині.
Участь у форумі взяли понад 2000 представників країн світу, серед яких 83 міністри і 9 міжнародних організацій. Цього року основна тема обговорення — «Майбутнє тваринництва — стійке, відповідальне, ефективне». Актуальність питання Максим Мартинюк обґрунтував так: «Розвиток тваринництва — глобальний пріоритет з огляду на соціальні, економічні та екологічні складові цієї галузі. Український уряд, реагуючи на світові та внутрішні виклики, свідомо і зважено забезпечує пріоритетну підтримку саме тваринницької галузі, заклавши на це в держбюджеті на 2018 рік безпрецедентні 4 мільярди гривень».
На численних заходах форуму було розглянуто такі важливі теми, як тенденції глобального ринку, розвиток тваринництва як чинник не лише продовольчого забезпечення, а й економічного розвитку сільських територій. Не обійшли увагою й виробничі, комерційні та екологічні питання.
Крім того, українська делегація провела двосторонні зустрічі з керівництвом аграрних відомств Німеччини, Латвії, Литви та Естонії на предмет поглиблення співпраці. Ключовою на форумі стала конференція міністрів сільського господарства, за підсумками якої було ухвалено спільне комюніке, підкреслює прес-служба Мінагрополітики.
Володимир ГОНЧАРЕНКО
для «Урядового кур’єра»