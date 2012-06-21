В Умані на Черкащині днями офіційно відкрили молочний кооператив. Стрічку перерізали голова Всеукраїнської аграрної ради Андрій Дикун, керівник проекту «Гуртові закупівлі молока» Олена Жупінас та співвласник ПрАТ «Тернопільський молокозавод» Сергій Баранівський. Кооператив не тільки прийматиме й реалізовуватиме молоко, а й перероблятиме його, випускаючи масло і сир. Ще раніше, влітку цього року, тут створили центр гуртового збуту молока, який має змогу акумулювати щодоби до 250 тонн продукту. Завдяки цьому фермери можуть продавати сировину більшим лотом та отримувати конкурентніші ціни.
За словами віце-президента Асоціації виробників молока Ганни Лавренюк, згідно з прогнозами аналітиків, попит на молочну продукцію зростає. Нинішні лідери молочного ринку у світі резонно дивляться на Україну як на країну, яка протягом 10 років може ввірватися в ТОП-10 виробників молочної продукції. Але для того необхідна повноцінна співпраця, щоб гарантувати безпеку і якість.
Директор лабораторії якості молока Uman Labs Андрій Білан розповів, що лабораторію оснащено сучасним устаткуванням для аналізу сировини. Фахівці створили діагностичний набір М-КІТ, що дає змогу за добу визначити збудників маститу на території ферми. Тут розробили мобільну лабораторію, яку вже встигли представити на виставці з тваринництва Eurotir у Ганновері.
Перспективи та актуальні для молочного бізнесу теми заплановано обговорити на ХII Міжнародному молочному конгресі, який відбудеться у березні 2019 року в Києві.