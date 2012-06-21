Днями в Римі завершився чемпіонат світу з фехтування на візках. Національна паралімпійська збірна України здобула на цих змаганнях дев’ять медалей та замкнула трійку лідерів серед 24 країн-учасниць. Як інформує Національний комітет спорту інвалідів України, в особистій першості володарями титулу чемпіона світу стали шаблістка Наталія Морквич та шпажист Сергій Шевкун, який також став бронзовим призером в рапірі.
Срібні нагороди до активу збірної долучили Антон Дацко в змаганнях рапіристів та шаблістка Євгенія Бреус, яка стала третьою у шпазі.
Ще одну бронзову нагороду здобула рапіристка Ганна Пашкова.
У передостанній день шаблісти Антон Дацко, Андрій Демчук, Артем Манько та Вадим Цедрик піднялися на третю сходинку першості в командних змаганнях. А фінальну золоту крапку у виступі «синьо-жовтої» збірної поставила жіноча команда шаблісток. Євгенія Бреус, Надія Дьолог, Ольга Єсіна та Наталія Морквич стали чемпіонками світу.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»