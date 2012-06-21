Нині наші спортсмени мають вже 21 офіційно підтверджену ліцензію. Як зазначив під час брифінгу в Будинку уряду міністр молоді та спорту Ігор Жданов, на білій Олімпіаді у Південній Кореї Україна гарантовано буде представлена у таких видах спорту: біатлон, чоловіки й жінки — 11 ліцензій, санний спорт, чоловіки й жінки — п’ять ліцензій, фігурне катання, чоловіки й жінки — чотири ліцензії, а також одна ліцензія в чоловічому скелетоні.
«Специфіка ліцензійного відбору така, що він триватиме аж до самого початку Олімпіади. У нас є надії, що матимемо ліцензії у фристайлі — в Олексадра Абраменка; на лижних гонках, в гірськолижному спорті, сноубордингу, стрибках на лижах із трампліна, лижному двоборстві. Розраховуємо, що ще 10—15 українських спортсменів поїдуть на Олімпіаду», — висловив сподівання Ігор Жданов.
За його словами, Мінмолодьспорту виконало зобов’язання перед усіма збірними командами України із зимових видів спорту, які претендували на участь в Олімпіаді. Вчасно і в повному обсязі профінансували навчально-тренувальні збори в Україні й за кордоном, забезпечено гідну фінансову мотивацію.
Загалом протягом 2014—2018 років на підготовку до Олімпіади було передбачено понад 265,5 мільйона гривень. Тільки торік, окрім календаря, існувала окрема олімпійська програма фінансування, яка становила 54,64 мільйона гривень. Цього року передбачено 23,4 мільйона гривень. Понад 20 мільйонів було спрямовано на придбання нового сучасного інвентарю», — зауважив міністр.
Він нагадав, що держава гарантує виплату призерам зимових Олімпійських ігор грошової винагороди, що становлять: за 1 місце — 125 000 доларів США в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на дату виплати; 2 місце — 80 000 доларів; 3 місце — 55 000 доларів. За його словами, відповідно до рішення уряду віднині винагороди спортсменам-паралімпійцям із сумою винагород спортсменам-олімпійцям.
Ігор Жданов закликав спортивну спільноту не мати завищених очікувань щодо підсумків Олімпійських ігор, адже країна не була великою спортивною державою у зимових видах спорту. Чи не єдина надія України — біатлон, а також Олександр Абраменко у фристайлі. До речі, дві Олімпіади — в Солт-Лейк-Сіті та Ванкувері — взагалі без медалей. Однак треба підтримувати і вболівати.
Міністр переконаний, що український спорт має розвиватися не лише за рахунок бюджетних коштів і коштів платників податків, а й за підтримки провідних державних компаній. Практику залучення позабюджетних і спонсорських коштів використовують найкращі спортивні країни. За словами Ігоря Жданова, нашій державі варто перейняти досвід Великобританії, де для фінансування спортивних збірних надають частину коштів за рахунок прибутку, отриманого від лотереї.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»