«Рух України до ЄС незворотний. Бо вибір зроблено народом України, а не тим чи іншим політиком чи політичною силою. Не підтримувати євроінтеграцію — це йти проти волі народу. Якщо подивитися на опитування, старі й нові, кількість людей, які підтримують європейську інтеграцію, стабільно зростає», — таку слушну думку висловив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба під час презентації звіту про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Євроінтеграція і виконання цієї угоди — найглибшого інтеграційного документа ЄС із країною-партнером в історії — сприяє залученню інвестицій в Україну. А промисловий безвіз, можливість якого передбачено документом, надасть критично важливий імпульс розвитку нашої промисловості.

«Україна та ЄС можуть багато досягти разом і зробити Європу сильнішою у світі, де триває дике змагання за ресурси та вплив», — заявив урядовець.

Коментуючи на спільному з Дмитром Кулебою брифінгу можливість укладення угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів (угода АСАА, або промисловий безвіз), генеральний директор директорату Європейської комісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення Європейського Союзу Крістіан Данієльсон заявив: відповідна місія ЄС прибуде до України найближчими місяцями для оцінки готовності законодавства та відповідальних інституцій до початку переговорів щодо промислового безвізу.

2019 рік став знаковим для європейської інтеграції нашої держави, бо уряд уперше в історії офіційно вніс до Програми діяльності мету досягнути економічних критеріїв членства в ЄС, повідомляє служба віцепрем’єр-міністра. Серед нововведень нового уряду — започаткування євроінтеграції в регіонах України, щоб надати громадянам з усіх куточків нашої країни доступ до інформації про нові можливості у межах співпраці з ЄС, максимально залучати їх до освітніх, наукових, культурних, ділових проєктів та програм ЄС. Першим у травні 2020 року відкриється Офіс євроінтеграції у Херсоні. До 2024-го заплановано поширити географію євроінтеграційних офісів на інші регіони, передусім східні та південні.

Лібералізація торговельного режиму з ЄС збільшує кількість українських компаній, які експортують товари до ЄС. Торік 14 545 компаній постачали свою продукцію до єдиного європейського ринку, що становило майже 50% зростання з часу укладання Угоди про асоціацію. Більшає орієнтованих на Європу експортерів, які отримали статус уповноваженого експортера й можуть експортувати до ЄС без оформлення сертифіката EUR.1. На сьогодні таких підприємств уже 250.

Спільна парламентсько-урядова платформа євроінтеграції, довгоочікуване створення Вищого антикорупційного суду, перезавантаження НАЗК, повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, ухвалення Виборчого кодексу, створення Вищого антикорупційного суду, запровадження інституту авторизованого економічного оператора, ухвалення закону про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи, впровадження програмного забезпечення для роботи системи NCTS в Україні тощо — такі основні торішні досягнення України.

Проте є галузі, де прогрес незадовільний і потребує прискорення, зокрема статистика і обмін інформацією, державні фінанси, захист прав споживачів.

Пріоритетами на 2020 рік Дмитро Кулеба вбачає інтеграцію в цифровій економіці, сприяння торгівлі, митне співробітництво та юстиція і внутрішні справи, а також подальші кроки в галузі технічного регулювання.

Торік загальний обсяг фінансової та кредитної підтримки з боку ЄС сягнув 1,5 мільярда євро. Загальний обсяг міжнародної технічної допомоги на кінець 2019 року становив 385,7 мільйона євро.

5—6 березня виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в межах поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі розгляне Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ у хорватській столиці Загребі.

Залучення Євросоюзу до справ в Україні найбільше серед усіх країн-партнерів, зокрема, допомога ЄС становить 15 мільярдів євро. «Вважаю, що ми разом наполегливо працювали, аби допомогти вам побудувати стійкі інститути. І ми це продовжимо», — цитує УНІАН слова Крістіана Данієльсона.

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