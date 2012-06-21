У столиці Азербайджану Баку проходить третя міжнародна виставка оборонної промисловості ADEX—2018. Серед 224 компаній із 29 країн чільне місце посідають вітчизняні ДК «Укроборонпром» і ДК «Укрспецекспорт».
Українська сторона має великі сподівання на розвиток відносин з Азербайджаном. Серед перспективних напрямів двосторонньої співпраці — ремонт на українських підприємствах азербайджанського озброєння й військової техніки, зокрема комплексів протиповітряної оборони, обслуговування радіолокаційних станцій, гелікоптерів і бронетехніки, надання допомоги у створенні спільних ремонтних підприємств на території Азербайджану.
Стенди Укроборонпрому та ПАТ «Мотор Січ» відвідав президент Азербайджану Ільхам Алієв, повідомляє Укрінформ. Він активно обмінявся думками з нашими фахівцями щодо перспектив українсько-азербайджанського співробітництва у військово-технічній галузі.