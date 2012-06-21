На Луганщині зареєстровано понад тисячу звернень щодо насильства.
Проблема насильства, на жаль, дуже актуальна у світі. Упоратись із нею намагаються на державному рівні. Долучаються до справи й громадські організації та звичайні люди.
Жителі Луганщини в межах всесвітньої кампанії «16 днів активізму проти гендерно обумовленого насильства» провели цікаву й дуже корисну акцію. А саме споруду відновленого у Сєверодонецьку Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру підсвітили помаранчевим світлом, а поряд люди створили живий ланцюг у формі долоні. Це стало символом протесту. Бо у прифронтовій області цього року зареєстровано понад тисячу звернень громадян щодо насильства. Ця цифра порівняно з попередніми роками збільшується.
«Зростання кількості звернень — позитивна тенденція. Тобто люди довіряють органам державної влади у цьому», — вважає директор департаменту соціального захисту населення обласної адміністрації Елеонора Поліщук.
За її словам, варіантів насильства багато: і сексуальне, й домашнє, й гендерне. Фіксують економічне та політичне насильство. Найчастіше заяви подають жінки — 86%. Заяв від чоловіків 13% і 1% — від дітей.
Обласна координаційна рада з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку і протидії торгівлі людьми працює протягом багатьох років. Один із майданчиків взаємодії державних і громадських структур — регіональний саб-кластер з питань гендерно зумовленого насильства. За підтримки Фонду ООН у сфері народонаселення в області діють вісім мобільних бригад психосоціальної допомоги постраждалим від гендерного та домашнього насильства. З ініціативи цього фонду на Луганщині створено п’ять кабінетів анонімної медико-соціальної допомоги на базі районних лікарень.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»