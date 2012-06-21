Розширення інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств, поліпшення фінансових можливостей домогосподарств, а також зростання експорту до країн Євросоюзу сприяло прискоренню розвитку промисловості України, доведенню скорочення індексу промвиробництва у вересні до мінімуму порівняно з вереснем минулого року. Це також дало змогу подолати наслідки блокади Донбасу, яка була цієї зими.
За даними першого віце-прем’єр-міністра — міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, зростання зафіксовано у виробництві інвестиційних товарів на 3,4%, споживчих товарів тривалого використання — на 3,7%, а також товарів проміжного споживання — на 3,4%. При цьому найбільше зросли переробка, хімічна промисловість через зростання експорту органічних сполук та збільшення внутрішнього попиту, плюси дали також легка промисловість і металургія.
Тож Степан Кубів схиляється до думки, що кризові явища, пов’язані з наслідками блокади Донбасу, фактично подолано, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.
«У вересні скорочення промвиробництва відбулося лише у двох промислових групах: споживчих товарів короткострокового використання, де мінус становив 0,5% через високу базу порівняння, та в енергетичному сегменті мінус 8,7% через проблеми з логістикою на Донбасі, — навів дані урядовець. — Очікуємо, що до кінця року зростання виробництва забезпечить інвестиційний, експортний та споживчий попит. А серед чинників ризику залишається ймовірність дефіциту коксу для металургії та збільшення затратності виробництва».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»