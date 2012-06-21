Британське Метеорологічне бюро повідомило, що щороку в період з 2020-го по 2024-й рік буде на 1,06-1,62° С тепліше середніх історичних значень і на 1,15-1,46° С спекотніше, ніж у доіндустріальну епоху. Експерти прогнозують, що в цей період буде побитий рекорд 2016 року, який став найспекотнішим за всю історію метеоспостережень на Землі.
Метеорологи попереджають, що Паризьку хартію про підвищення температури на 1,5° C до 2024 року буде порушено, повідомляє Phys.org.
«Останній п'ятирічний прогноз передбачає продовження потепління відповідно до стійкого й високого рівня парникових газів <...> У прогнозі існують невизначеності, але очікується, що в більшості регіонів буде тепліше, ніж зазвичай, а наші прогнозні схеми передбачають посилення потепління в північних частинах Європи, Азії і Північної Америки», – зазначає Даг Сміт, співробітник британського Метеорологічного бюро.
За статистикою, починаючи з 1980-х років минулого століття, кожне нове десятиліття було спекотнішим за попереднє. Температури зростають не тільки на суші, але і в океанах, які поглинають до 90% надлишкового тепла.
Є ймовірність того, що один рік між 2020 і 2024 зможе подолати поріг потепління в 1,5° C. Нині, коли підвищення температури склало більше 1° C, Земля вже піддалася впливу смертоносних лісових пожеж, засух, руйнівних штормів і тривожного підвищення рівня морів.
2019 рік був одним із найспекотніших в історії, поступившись тільки показниками 2016 року.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»