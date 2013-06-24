В Україні відкрито першу новозбудовану ділянку євроколії Чоп – Ужгород. Це 22 км колії європейського стандарту, які вперше з’єднали український обласний центр із транспортною системою ЄС.

Під час прямого ефіру телемарафону Єдині Новини Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба наголосив, що цей крок відкриває шлях до масштабнішої інтеграції української залізниці в європейську мережу.

«З 12 вересня з Ужгорода підуть прямі потяги до Братислави, Будапешта та Відня. Це означає нові можливості для людей: подорожі, навчання, робота, бізнес. Наступний великий етап – євроколія від польського кордону до Львова. Вона зробить місто потужним транспортним хабом на стику України та ЄС. Вже зараз маємо попередні домовленості з міжнародними партнерами для старту будівництва», – зазначив Олексій Кулеба.

Уряд уже працює над розширенням євроколій у кількох напрямках. У планах також нові ділянки на Закарпатті та Волині, які забезпечать маршрути з Чехією, Угорщиною та Польщею. Це створює основу для повноцінного вантажного коридору від українських промислових центрів до європейських портів і ринків. Загалом для реалізації визначено 10 напрямків.

Важливим є те, що всі ці проєкти інтегровані в політику ЄС. Україна має стати частиною загальноєвропейських транспортних коридорів TEN-T, що розраховані на десятиліття вперед.

Джерело: Мінрозвитку