Вчора у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи. У наступній стадії другого за престижністю континентального клубного турніру київське «Динамо» двічі зустрінеться з італійським «Лаціо». Перший матч команди зіграють 8 березня у Римі на «Стадіо Олімпіко», другий — 15 березня в українській столиці на НСК «Олімпійський».
А напередодні кияни втримали неймовірно важку нульову нічию в протистоянні з грецьким АЕКом і завдяки голові, забитому тижнем раніше на полі суперника, вийшли до наступної стадії плей-оф.
Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич другий матч з греками назвав грою нервів, відзначивши боротьбу на кожній ділянці поля: «Десь була перевага в суперника у володінні м’ячем. Були моменти біля обох воріт. Якщо брати по грі, то й Мораєс, і Гонсалес, повинні були віддавати Буяльському. Але найголовніше зараз — результат. Сподобався загальний рух, функціональний стан. Не сподобався колективний вихід з оборони в атаку. Бігли двоє-троє, а ми просили більше. Утім, ми втягуємося в сезон, тож, гадаю, командна швидкість підвищиться», — переконаний наставник киян.
А капітан «Динамо» Микола Морозюк висловив сподівання, що команда з кожною офіційною грою додаватиме: «У нас хороші шанси на прохід у подальші стадії. Ризик пропустити є завжди. Завжди хвилюєшся. Для нас головне було — не пропустити, десь нам пощастило. Були й у нас моменти, які потрібно було реалізовувати, могли більш впевнено закінчити цю гру. Але найважливішим для нас було — пройти далі… Пам’ятаю, перед першою грою на прес-конференції мене запитали, чи готові ми на 100 відсотків. Не хотів загострювати ситуацію і сказав, що ми готові. Але це, напевно, була неправда, тому що неможливо підготуватися на зборах на 100 відсотків, якщо не граєш в офіційних іграх».
До матчу з «Лаціо» у «Динамо» вже буде підготовка через ігри внутрішньої першості. Тож побачимо.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»