Про це в інтерв’ю газеті «Урядовий кур’єр» розповів заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик.
«В Україні є хвороби, лікування яких за державні гроші пріоритетні, оскільки найчастіше купувати їх самотужки для людини обтяжливо з огляду на рівень доходів. Таких пріоритетних станів понад півтора десятки. Експерти проаналізували кілька чинників, зокрема фінансовий тягар захворювання, наявність цих ліків в інших програмах, що фінансують з бюджету, й запропонували кілька недуг, ліки від яких могли б увійти до програми», – сказав він.
Передовсім це дуже поширені хронічні захворювання шлунка й дванадцятипалої кишки. Такі проблеми мають понад 7 мільйонів українців, і 850 тисяч страждає від виразки шлунку. І це лише офіційна статистика. Якщо ж людина постійно вживає призначені ліки, то переважно такі ускладнення, як виразка, не розвиваються. Експерти прорахували, що потенційно до проекту можна внести понад 60 препаратів. Їхня вартість вже референтна, а всі 5 діючих речовин для лікування цих недуг зареєстровано в Україні.
Друге, що увійде до проекту, — ліки від депресії й депресивних станів. За дослідженням Міжнародного медичного корпусу, близько 30% людей в Україні впродовж життя страждають на психічні розлади. На це впливає бідність, безробіття, відчуття небезпеки, що посилюється через воєнний конфлікт на сході.
Більше того: за прогнозами ММК, до 2030 року депресія стане третьою найпоширенішою хворобою в країнах із низьким доходом. Тому кожна гривня, інвестована в лікування цих хвороб, у майбутньому вдвічі повернеться збереженим людським ресурсом. Водночас понад 75% українців не мають доступу до лікування з тих чи інших причин, намагаючись заглушити проблему алкоголем чи наркотиками. А понад 90% смертей — це неінфекційні хвороби, і зловживання алкоголем у цьому разі — один з основних чинників.
«Для лікування депресій та депресивних станів ВООЗ рекомендує 2 МНН, за яким в Україні зареєстровано 11 препаратів, 10 з яких потенційно можуть увійти до програми», – розповів Роман Ілик
Третє нововведення стосується проблеми анемії в жінок у 1-му триместрі вагітності. З цим стикається кожна 4-та вагітна. Тим часом вживання препаратів заліза та фолієвої кислоти дуже важливе, щоб дитя народилося здоровим. Якщо долучимо ці ліки до проекту, це зменшить відсоток ускладнень, які розвиваються в дитини під час перших трьох місяців вагітності. Експерти прорахували, що до програми може бути внесено 4 торгові марки препаратів.