У проект державного бюджету на наступний рік Кабінет Міністрів закладає не менш як півмільярда гривень на реалізацію проектів розвитку вітчизняного кінематографа. За рахунок цих коштів урядовці планують профінансувати роботу над 80 фільмами.
Тож уряд готовий всебічно сприяти формуванню та ухваленню законодавчих ініціатив, які сприяли б створенню системи підтримки кіноіндустрії. У цьому запевнив митців Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з представниками української кіноіндустрії.
«У 2018 році передбачаємо 500 мільйонів гривень. Це ті кошти, які спрямовуємо на підтримку. Але нам якщо робити, то треба робити добре. Напівзаходи тут не працюють, — вважає глава уряду. — Потрібні не тільки кошти. Потрібно запустити систему — законодавчо створити повноцінну систему розвитку кінематографа і врегулювати проблеми, які створюють бар’єри такого розвитку».
Основа для компромісу є, запевняє Володимир Гройсман. «Чого я хотів би досягти? Більшої прозорості використання ресурсів. Для мене важливо, щоб весь процес був прозорим, конкурентним і ефективним. Це підсилить нашу позицію. Я підтримую розвиток кінематографа, — цитує слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну. — І, думаю, ми знайдемо повне порозуміння у процесі підготовки проекту держбюджету-2018 до другого читання і визначимо необхідну підтримку. Щоб ми зробили набагато серйозніший прорив. Для цього є все. Ми можемо стати країною, впливовою і знаковою на мапі світового кінематографа».
Деякі законодавчі ініціативи з питань розвитку кіноіндустрії, звернув увагу присутніх Прем’єр-міністр, вже напрацьовано, і вони очікують на обговорення у вищому законодавчому органі країни. Саме тому уряд звернеться до Верховної Ради з пропозицією опрацювати документи. «Єдине, що просив би, — чітко структурувати цілі, яких бажаємо досягти, визначити рівні правила для всіх щодо доступу до державної підтримки й подумати про розвиток регіональної складової — залучення регіонів до кіновиробництва», — додав Володимир Гройсман.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»