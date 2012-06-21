У 2018 році 29 коледжів та технікумів Києва можуть закритися, оскільки в проекті Держбюджету на 2018 рік не передбачене їх фінансування. Про це у facebook повідомив народний депутат, радник мера Києва Дмитро Білоцерковець.
«29 навчальних закладів Києва I—II категорії можуть закритися у 2018 році у зв’язку з тим, що у проекті державного бюджету на 2018 рік не передбачено їх фінансування», — написав він.
За словами пана Білоцерковця, Київ — це єдиний регіон України, якому не передбачена дотація на 2018 рік.
«Сума необхідної дотації 271 мільйон гривень. Передача навчальних закладів на баланс міста без передачі фінансування реально може призвести до моментального їх закриття», — написав народний депутат.
За його словами, є два виходи з ситуації, що склалася, — залишити державне фінансування, або надати необхідну дотацію в Держбюджеті-2018.