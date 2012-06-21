Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Рівненська легкоатлетка Наталія Прищепа здобула золоту медаль на Всесвітніх іграх серед військовослужбовців, які проходять у Китаї. Вона виступає у складі української збірної.
Команда Збройних Сил продовжує поповнювати скарбничку збірної України на 7-х Всесвітніх Іграх серед військовослужбовців, які проходять у китайському місті Ухань. Загалом Україну на цих іграх представляє 87 спортсменів, які змагаються у 12 видах спорту. Наталія Прищепа здобула золоту нагороду, пробігши дистанцію 800 метрів з результатом 2.05.14 секунд.
Наталія Прищепа – кількаразова чемпіонка світу серед юніорів та чемпіонка Європи серед дорослих, нагороджена орденом княгині Ольги третього та другого ступенів, справжня гордість Рівного. Легка й пластична спортсменка, вихованка першого рівненського тренера Михайла Романчука при зрості 163 сантиметри важить лише 48 кілограмів. І при цьому не дотримується жодних дієт: зізнається, що найбільше полюбляє мамину смажену картоплю.