Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Європейські та євроатлантичні інституції продовжують перехід в режим діяльності онлайн. Єврокомісія провела перший інтерактивний онлайн брифінг, учасники якого могли не лише слухати спікера і надсилати свої запитання через спеціальну групу в месенджері, а й ставити свої запитання у режимі реального часу. А в НАТО відбулася онлайн пресконференція генсека Єнса Столтенберга, якому журналісти могли ставити запитання через скайп. Пресконференція пройшла напередодні позачергової відеозустрічі міністрів оброни країн-членів НАТО.
Темою, якій була присвячена зустрічі, стала участь Альянсу у боротьбі з пандемією коронавірусу. За словами Єнса Столтенберга, попри уповільнення темпів зростання захворюваності у деяких країнах, масштаби його поширення залишаються загрозливими. Він розповів, що країни-члени НАТО сконцентрували свою співпрацю на поставках медичного обладнання, засобів захисту та гігієни засобів з різні країни.
Відповідаючи на запитання журналістів, очільник НАТО відзначив участь найбільших у світі транспортних літаків «Мрія» та «Руслан» в операції з перевезення медичних вантажів.
«Так, українські літаки використовуються для стратегічних авіаперевезень НАТО. Я на власні очі бачив ці літаки, вони мають надзвичайну потужність. І ми на цьому прикладі бачимо, як НАТО співпрацює зі своїм партнером – Україною, і ми вітаємо наше тісне партнерство, адже ми всі потерпаємо від епідемії, це спільний виклик і нам треба спільно на нього відповідати», – сказав Єнс Столтенбрег. За його словами, НАТО розглядає, як можна надалі зміцнювати партнерство з Україною.
Окремо генсек НАТО відзначив, що у НАТО відстежують військову присутність Росії поблизу кордонів країн-членів і те, як російська влада «продовжує підтримувати сепаратистів на Сході України».
«Ми знаємо про те значне нарощування військової потужності, яке відбулося в Криму, і також спостерігаємо їх військово-морську присутність у Чорному морі. Ми стикалися з цими проблемами і до початки кризи COVID-19, стикаємося з ними і нині, я гадаю, вони триватимуть і після завершення кризи», – констатував Єнс Столтенберг.
Він повідомив, що у відповідь на російську загрозу НАТО збільшив свою присутність у Чорному морі і посилив співпрацю з країнами-партнерами у регіоні – з Грузією та Україною. Він також відзначив, що під час зустрічі глав оборонних відомств обговорюватиметься шляхи дотримання політики стримування та оборони НАТО в розпал пандемії.